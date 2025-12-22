Fútbol Internacional
22 dic 2025 , 13:56

Liga de Quito e IDV serán cabezas de serie en el sorteo de la Copa Libertadores

Independiente del Valle y Liga de Quito disputarán la fase de grupos y lo harán como cabezas de serie en el sorteo del torneo continental.

   
  • Liga de Quito e IDV serán cabezas de serie en el sorteo de la Copa Libertadores
    IDV y Liga de Quito jugarán la fase de grupos de la Copa Libertadores( Foto: Internet )
Con el cierre de la temporada 2025 de la LigaPro, quedaron definidos los clubes ecuatorianos que representarán al país en la Copa Libertadores 2026.

Independiente del Valle clasificó como Ecuador 1, tras proclamarse campeón de la LigaPro 2025 y convertirse en el equipo con mayor cantidad de puntos en la temporada.

Por su parte, Liga de Quito obtuvo el segundo cupo luego de vencer 2-0 a Universidad Católica, con un doblete de Michael Estrada.

Además, Barcelona SC disputará la fase 2 del torneo, donde se enfrentará a Argentinos Juniors. En caso de superar esa instancia, jugará ante el ganador de la llave entre Botafogo y San Antonio Bulo Bulo o Nacional de Potosí.

Por su parte, Universidad Católica iniciará su participación en la fase previa 1 frente a Juventud de Uruguay. Ambos clubes buscarán acceder a la fase de grupos del certamen más importante a nivel de clubes de Sudamérica.

Cabe recordar que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) otorga a cada club clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores un incentivo de USD 3 millones, un monto clave para que los equipos puedan reforzar sus plantillas de cara a la nueva temporada.

Temas
Copa Libertadores
Independiente del Valle
Liga de Quito
sorteo
Ecuador
