Tiago Nunes: “Esta eliminación nos dejará muchas lecciones a futuro”

El entrenador de Liga de Quito, Tiago Nunes, analizó la dura derrota que sufrió su equipo ante Palmeiras, resultado que significó la eliminación de la Copa Libertadores.

“El marcador en Quito fue justificado. Aquí sabíamos lo que podía esperarnos. Llegamos a este partido con muchos factores en contra. Este resultado y la instancia que alcanzamos nos dejarán muchas lecciones para el futuro”, señaló el estratega brasileño en rueda de prensa.

“Agradecemos a nuestros hinchas, y también quiero reconocer el esfuerzo de nuestros jugadores. Hoy enfrentamos a un gigante del continente, acostumbrado a disputar estas etapas en los últimos años”, agregó.

“No es fácil llegar a esta parte del año compitiendo en tres torneos. La parte física de varios jugadores ha sido un limitante”, concluyó Nunes.

Ahora, Liga de Quito deberá enfocarse en el torneo local, donde buscará reducir la ventaja de 15 puntos que mantiene el líder, Independiente del Valle, con el objetivo de conseguir su tricampeonato.