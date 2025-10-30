Tiago Nunes: “Esta eliminación nos dejará muchas lecciones a futuro”

El entrenador de <a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/liga-de-quito>Liga de Quito</a>, <b>Tiago Nunes</b>, analizó la dura derrota que sufrió su equipo ante <b>Palmeiras</b>, resultado que significó la eliminación de la <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/copa-libertadores>Copa Libertadores.</a> “El marcador en Quito fue<b></b> <b></b> <b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/liga-quito-premio-economico-acumulado-copa-libertadores-BE10360450></a></b> <b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b>