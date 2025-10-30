Fútbol Internacional
30 oct 2025 , 16:56

¡En busca de la gloria! Esta es la alineación de Liga de Quito ante Palmeiras por la semifinal vuelta de la Copa Libertadores

Liga de Quito derrotó 3-0 a Palmeiras por la semifinal de la vuelta de la Copa Libertadores

   
    Camiseta de Liga de Quito para el partido contra Palmeiras por la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores( Foto: Liga de Quito )
Liga de Quito buscará acceder a su segunda final de la Copa Libertadores. Para lograrlo, deberá mantener su ventaja de tres goles ante el poderoso Palmeiras, que disputará la revancha en su estadio y ante su público.

Para este encuentro, Liga de Quito no podrá contar con uno de sus mejores jugadores: Bryan Ramírez, quien fue expulsado en el partido de ida frente al conjunto brasileño, y con el portero Gonzalo Valle, a quien se le diagnosticó una distensión ligamentaria en la rodilla.

En su lugar, al igual que en el primer partido, Alexander Domínguez es el arquero titular encargado de resguardar los tres palos del arco universitario.

Lea también: Ezequiel Piovi: "Soy un hincha más de Liga de Quito. Espero que jueguen la final de la Copa Libertadores"

Además, el entrenador Tiago Nunes recupera a Gian Franco Allala, quien se encontraba lesionado, y a Fernando Cornejo, que cumplió con una fecha de suspensión.

El compromiso está programado para las 19:30 (hora de Ecuador) y será transmitido en vivo por ESPN y Disney Plus.

Alineación de Liga de Quito:

Liga de Quito: Alexander Domínguez; Richard Mina, Ricardo Adé, Leonel Quiñónez; José Quintero, Carlos Gruezo, Fernando Cornejo, Gabriel Villamil, Josué Cuero; Lisandro Alzugaray, Jeison Medina.

DT: Tiago Nunes

