Liga de Quito rechazó la oferta de Luton Town por Óscar Zambrano

Por ello, el directivo reconoció que esperan alrededor de USD 7 millones de algún equipo que quiera fichar a Zambrano, también dio a conocer que el Ajax se encuentra interesado en las condiciones del futbolista para un eventual traspaso.

No obstante, en ningún momento confirmó la información del medio inglés The Express, quienes afirmaban que el Manchester United iba a la carga del ecuatoriano, pero Paz no mencionó al equipo de la Premier League.

Óscar Zambrano no ha conseguido volverse en titular con el equipo de Luis Zubeldía, pero ha podido sumar bastantes partidos con el primer plantel. En el 2023, suma 23 encuentros disputados y repartió una asistencia.