Óscar Zambrano está en la mira del FC Barcelona, Oporto, West Ham United y Crystal Palace

La joven promesa de Liga de Quito, Óscar Zambrano tiene los días contados en el país, ya que ha llamado la atención de varios clubes europeos de primer nivel.

Varios medios españoles no han pasado desapercibido el crecimiento del mediocampista central 'tricolor', que recientemente estuvo en el Mundial sub 20, donde fue titular.

Lea: Paolo Guerrero anotó su primer gol en amistoso de Liga de Quito

FC Barcelona, West Ham, Crystal Palace y Oporto están detrás de sus servicios, así lo asegura diario Sport, que señala que el Barca es el más opcionado, sin embargo, el Oporto insiste por el ecuatoriano, siendo una competencia por ficharlo.

Sobre su pase, Liga de Quito esperaría al menos 5,5 millones de dólares para poder negociar por el jugador de 19 años.

"Mi representante me dijo que hubo sondeos de tres países y ahora lo están analizando, sobre todo la de la Liga. Espero que se dé, pero no tengo apuro en salir, soy consciente de mi corta edad y quiero irme cuando no me falte de nada. Quiero estar cien por cien preparado en todas las líneas, porque es Europa", indicó.

En caso de reclutarle, el Barça le incorporaría a su filial, aunque los técnicos creen que, por su talento, capacidad física y carácter, el sudamericano no tardaría mucho en asomarse al primer equipo. Por ahora, Zambrano suma 29 partidos (un tanto) con el conjunto Luis Zubeldia.