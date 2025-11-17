Leonardo Campana sería el reemplazo de Enner Valencia ante Nueva Zelanda

La selección de Ecuador disputará su último partido del año este martes contra Nueva Zelanda en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey. Los dirigidos por Sebastián Beccacece buscarán una victoria para terminar la racha de empates recientes.

El delantero Enner Valencia fue liberado de la concentración y viajará a México para unirse a su club, el Pachuca, que tiene un partido importante en la Liga MX.

Debido a la ausencia del máximo goleador de la selección, Beccacece deberá elegir un reemplazo. Según información del periodista Stalin Cobena, Leonardo Campana sería el elegido para iniciar como delantero titular.

Si Campana juega, será su primera titularidad con Ecuador desde 2023. Curiosamente, ese último partido como titular también fue en un amistoso contra Bolivia y se jugó en el mismo estadio de Nueva Jersey donde se enfrentarán este martes.