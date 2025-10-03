Fútbol Internacional
Lamine Yamal estará de baja entre dos y tres semanas

El FC Barcelona anunció este viernes la recaída de la lesión de Lamine Yamal que lo mantendrá fuera entre dos y tres semanas.

   
El delantero del Barcelona Lamine Yamal estará entre dos y tres semanas de baja después de recaer de la lesión en el pubis que le impidió jugar durante el mes de septiembre, según anunció este viernes el club azulgrana.

El atacante se perdió cuatro partidos antes de reaparecer en la última media hora del encuentro que el conjunto español ganó el pasado domingo ante la Real Sociedad en LaLiga (1-3).

Lamine Yamal también completó este miércoles los 90 minutos del partido de la segunda jornada de la Champions League que el Barcelona perdió ante el PSG (1-2) y volvió a sentir molestias en el pubis después del encuentro.

Tras esta recaída, se perderá el duelo de este domingo en la competición local ante el Sevilla y los compromisos del próximo parón de selecciones con el combinado que dirige Luis de la Fuente.

Los siguientes partidos del Barcelona serán el sábado 18 de octubre contra el Girona en LaLiga, el martes 21 frente al Olympiacos en la Liga de Campeones y el domingo 26 en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid.

