Lamine Yamal estará de baja entre dos y tres semanas

El delantero del Barcelona <b>Lamine Yamal</b> estará entre dos y tres semanas de baja después de <b>recaer de la lesión en el pubis</b> que le impidió jugar durante el mes de septiembre, según anunció este viernes <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/fc-barcelona-vencio-real-sociedad-nuevo-lider-liga-de-espana-IJ10191696 target=_blank></a></b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/envivo-psg-willian-pacho-fcbarcelona-resultado-champions-league-LC10218021 target=_blank></a> <b></b><b></b>