La vida de un árbitro colombiano en tiempos de narcotráfico y presiones extradeportivas

En un libro escrito a cuatro manos con el periodista Felipe Valderrama , pero con la versión principal de Fernando Paneso , exárbitro colombiano, Valderrama comenta "creo que es importante que se conozca su historia por varias cosas. La primera es la relación del narcotráfico con el fútbol colombiano , que eso no es algo nuevo, pero de pronto no sabíamos esos detalles de cómo abordaban a los árbitros".

Fernando Paneso dirigió en el fútbol profesional colombiano entre 1991 y 2007 y fue juez FIFA entre 1994 y 2005, tiempo en el que impartió justicia en partidos de la Copa Libertadores, las Eliminatorias Sudamericanas y otros torneos organizados por la Conmebol.

En su carrera, el árbitro también tuvo que disfrazarse de policía para salir de un estadio e incluso relata cómo narcotraficantes lo querían asesinar por no favorecer a un equipo.

En ese tipo de historias, Valderrama se ocupó con rigurosidad científica de corroborar todos los datos aportados por su interlocutor, que cuenta que nunca sucumbió a sobornos y se paró en la línea, a pesar de los peligros que eso trajo a su vida.

"Fernando puede recordar un partido pero no sabe si fue en el 92 o 93, y me da detalles. Yo soy el que encuentro el partido exactamente para no irnos a descachar (equivocar)", expresa el periodista, quien agrega que también hay nombres e historias que no se pudieron contar con muchos más detalles por "un tema jurídico complicado".

En el texto, Paneso también cuenta otros detalles sobre su vida, especialmente los relacionados con sus asuntos personales y familiares, los cuales se vieron afectados por su trabajo, que era de alto peligro en esa época.