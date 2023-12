Las recientes declaraciones del embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael J. Fitzpatrick, sobre el blanqueo de capitales, ha provocado que el tema sea discutido nuevamente en distintas esferas.

En un discurso pronunciado durante un acto que conmemoraba los 20 años de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, el diplomático señaló que "los corruptos no solamente mueven fichas en el sector público".

"Están lavando su plata en los bienes reales, cuentas bancarias y empresas ficticias de deportes. Sus testaferros ahora están metidos hasta en la pasión nacional: el fútbol, usando algunos equipos para lavar su plata y sus caras", indicó.

Que los narcos estén blanqueado su dinero mediante negocios y empresas de toda índole no es una novedad, y que se usen clubes de fútbol para ello tampoco es reciente. Al menos no en la región. Sin embargo, la denuncia no deja de ser escandalosa, preocupante y genera reacciones.

A partir de enero de 2024, la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) intensificará el control de las transacciones que realicen los equipos de la LigaPro. Los clubes de la Serie A y Serie B estarán obligados a reportar mensualmente todas las operaciones, tanto nacionales como internacionales, que superen los 10 000 dólares. Esta medida se aplica por ejemplo a transferencias de jugadores y salarios que excedan la cifra.

Por otra parte, tras las declaraciones del embajador, el titular de la LigaPro, Miguel Ángel Loor, aseguró que los clubes profesionales de la primera división tienen balances auditados desde el 2019 y que esa tarea la realiza una empresa reconocida a nivel mundial.