"La vida de pesca de mi padre era más difícil", dice Maresca sobre apartar a dos jugadores del Chelsea

El extremo<b> </b>inglés<b> Raheem Sterling </b>y el defensa<b> </b>francés<b> Axel Disasi están entrenando por separado del primer equipo del <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/Chelsea target=_blank>Chelsea</a></b> después de que <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/enzo-maresca target=_blank>Enzo Maresca</a></b> declarara que ambos no forman parte de sus <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/arsenal-varias-bajas-enfrentar-manchester-city-premier-league-FE10141163 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/nilson-angulo-renueva-contrato-anderlecht-belgica-AE10140653 target=_blank></a></b> <b></b>