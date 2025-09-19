"La vida de pesca de mi padre era más difícil", dice Maresca sobre apartar a dos jugadores del Chelsea

El extremo inglés Raheem Sterling y el defensa francés Axel Disasi están entrenando por separado del primer equipo del Chelsea después de que Enzo Maresca declarara que ambos no forman parte de sus planes.

Al ser preguntado si la salud mental de los dos involucrados podría verse afectada por entrenar en aislamiento y comer lejos de sus compañeros, Maresca dijo: "Mi padre tiene 75 años y desde hace 50 es pescador, esa es una situación difícil, no que un jugador no juegue".

Más de 20 jugadores abandonaron el Chelsea al cierre de la temporada, pero Sterling y Disasi permanecen y tienen contratos vigentes hasta 2026 y 2029.

Medios locales informaron que la Asociación de Futbolistas Profesionales de Inglaterra (PFA) se habría comunicado con el club londinense para asegurarse de que ambos estuvieran siendo tratados de acuerdo con los términos de sus contratos.

"Esto no ocurre solo en el Chelsea, pasa en cualquier club. Cuando, por lo que sea, el jugador y el club no encuentran una solución, le das al futbolista las herramientas para entrenar, pero si no entran en las convocatorias, no entran en las convocatorias", explicó Maresca.