17 nov 2025 , 08:44

La República Democrática del Congo elimina a Nigeria y sueña con el Mundial

La República Democrática del Congo logró eliminar a Nigeria y será parte del repechaje por un cupo a la cita mundialista del próximo año

   
    La República Democrática del Congo venció en los penales a Nigeria.( REDES )
La República Democrática del Congo ha protagonizado la mayor sorpresa en las eliminatorias africanas, asegurando su cupo al repechaje intercontinental y dejando fuera a la selección de Nigeria.

El encuentro por el pase terminó con un empate 1-1 tras 120 minutos de juego. La clasificación se definió en la tanda de penales, donde el portero congoleño Lionel Mpasi-Nzau brilló al atajar dos de los tres lanzamientos nigerianos, sellando el marcador final de 3-4.

Para Nigeria, esta derrota significa perderse su segunda Copa Mundial consecutiva, tras su ausencia en Qatar 2022.

Por su parte, la República Democrática del Congo revive su sueño mundialista. El país no clasifica a la máxima cita del fútbol desde Alemania 1974, cuando competía bajo el nombre de Zaire.

La RDC se une a Nueva Caledonia y Bolivia como las primeras selecciones confirmadas para el torneo del repechaje intercontinental. Este mini-torneo se disputará entre el 23 y el 31 de marzo de 2026, donde se definirán los últimos boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

