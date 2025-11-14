Fútbol Internacional
14 nov 2025 , 09:36

Bolivia y los demás países que lucharán por el repechaje al Mundial 2026

Seis selecciones, de las cuales dos ya están confirmadas, disputarán el Repechaje Intercontinental que otorgará dos cupos al Mundial 2026.

   
  • Bolivia y los demás países que lucharán por el repechaje al Mundial 2026
    República Democrática del Congo venció este jueves a Camerún. ( REDES )
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Con menos de siete meses para el inicio del Mundial 2026, las clasificatorias de las conferederaciones van definiendo los países que irán a la cita mundialista.

A pesar del aumento en el número de participantes, seis equipos de diversas confederaciones deberán enfrentarse en el Repechaje Intercontinental para determinar a los últimos clasificados.

En la confederación AFC, Irak y Emiratos Árabes empataron 1-1 en el encuentro de ida y definirán el representante asiático el próximo martes 18 de noviembre.

En África, Camerún y Gabón quedaron eliminadas este jueves. República Democrática del Congo y Nigeria se enfrentarán este domingo para determinar el representante africano.

Lea: Francia goleó a Ucrania y se clasificó al Mundial 2026

En CONCACAF, resta una jornada para determinar a los clasificados en donde 3 van directamente y dos al repechaje. De momento, Panamá y Jamaica irían como representantes de la confederación.

Para las conferederaciones de CONMEBOL y OFC ya están definidos los representantes: Bolivia para Sudamérica y Nueva Caledonia por Oceanía.

Países que disputarán el repechaje mundialista

  • Por Asia, Irak o Emiratos Árabes.
  • Por África, República Democrática del Congo o Nigeria.
  • Por Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, Panamá y Jamaica de momento.
  • Por Sudamérica, Bolivia.
  • Por Oceanía, Nueva Caledonia.
    • Temas
    Mundial 2026
    Eliminatorias Mundial 2026
    Bolivia
    África
    Sudamérica
    Asia
    Oceanía
    Noticias
    Recomendadas