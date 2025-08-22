La nueva temporada de la Serie A comienza con la llegada de sus fichajes más destacados

La nueva temporada de la Serie A comenzará este sábado con numerosas caras nuevas, como las de Luka Modric o Kevin De Bruyne, estrellas veteranas que elevan el nivel del fútbol italiano.

Después de cerrar sus ciclos en el Real Madrid y el Manchester City como dos jugadores históricos de sus respectivos clubes, Modric y De Bruyne se convirtieron desde el inicio del verano en los grandes reclamos de la nueva Serie A. Ambos como agentes libres.

Por parte del croata, este reto es importante para llegar en forma al Mundial 2026, su verdadero objetivo. Terminada su etapa en el City, a De Bruyne le motivó la posibilidad de llegar al campeón de Italia. Su compatriota Lukaku y Conte, McTominay o Gilmour, conocedores del fútbol inglés, le ayudaron a tomar la decisión.