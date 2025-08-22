Fútbol Internacional
22 ago 2025 , 09:01

La nueva temporada de la Serie A comienza con la llegada de sus fichajes más destacados

La nueva temporada de la Serie A comenzará este sábado y jugadores como Luka Modric y Kevin De Bruyne son los nuevos íconos que iluminan la Serie A.

   
    Imagen archivo del trofeo de la Serie A. ( AFP )
La nueva temporada de la Serie A comenzará este sábado con numerosas caras nuevas, como las de Luka Modric o Kevin De Bruyne, estrellas veteranas que elevan el nivel del fútbol italiano.

Después de cerrar sus ciclos en el Real Madrid y el Manchester City como dos jugadores históricos de sus respectivos clubes, Modric y De Bruyne se convirtieron desde el inicio del verano en los grandes reclamos de la nueva Serie A. Ambos como agentes libres.

Por parte del croata, este reto es importante para llegar en forma al Mundial 2026, su verdadero objetivo. Terminada su etapa en el City, a De Bruyne le motivó la posibilidad de llegar al campeón de Italia. Su compatriota Lukaku y Conte, McTominay o Gilmour, conocedores del fútbol inglés, le ayudaron a tomar la decisión.

Kevin De Bruyne junto a su técnico Antonio Conte y ex Manchester United, Scott McTominay.
Kevin De Bruyne junto a su técnico Antonio Conte y ex Manchester United, Scott McTominay. ( Redes )

Miguel Gutiérrez y Jacobo Ramón, dos jugadores criados en el Real Madrid formarán parte de esta nueva temporada del Calcio. Miguel compartirá vestuario con De Bruyne y llegó procedente del Girona. Por su parte, Jacobo llega a ser parte del Como de su compatriota Cesc Fàbregas, club que apuesta más por el talento.

Lejos de quedarse con Modric como único gran fichaje, el Milan incorporó al ecuatoriano Pervis Estupiñán para suplir a Theo Hernández y al suizo Ardon Jashari para acompañar al centrocampista croata.

A sus 27 años, Estupiñán hizo historia al ser el primer ecuatoriano en la historia del Milan y Jashari, nombrado mejor jugador de la liga belga la pasada campaña, son la gran apuesta del club milanés junto a sus otros cinco fichajes realizados hasta ahora.

Presentación de los nuevos fichajes del AC Milan
Presentación de los nuevos fichajes del AC Milan ( Redes )

El canadiense Jonathan David es la gran operación de la Juventus de Turín. Llegó como agente libre y con 109 goles a sus espaldas en el Lille. Un claro mensaje para Vlahović, que está prácticamente fuera del proyecto.

Lea: Vlahović bloquea el mercado de la Juventus tras confirmar que respetará su contrato hasta el 2026

Algunas caras conocidas regresan a la liga esta temporada. Es el caso de los veteranos Álvaro Morata, Ciro Immobile y Edin Dzeko. Los tres delanteros regresaron del fútbol turco.

