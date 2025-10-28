Fútbol Internacional
28 oct 2025 , 07:08

La Juventus se fija en Spalletti como su nuevo director técnico

Luciano Spalletti, exentrenador de Inter, Roma y Nápoles, y reciente seleccionador de Italia, se perfila como el principal candidato para asumir el banquillo de la Juventus de Turín tras la salida del croata Igor Tudor.

   
  • La Juventus se fija en Spalletti como su nuevo director técnico
    Luciano Spalletti, director técnico italiano.( ARCHIVO )
Fuente:
Redacción
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Luciano Spalletti, exentrenador de Inter, Roma y Nápoles, y reciente seleccionador de Italia, se perfila como el principal candidato para asumir el banquillo de la Juventus de Turín tras la salida del croata Igor Tudor.

El técnico toscano, que llevó al Nápoles a conquistar su histórico tercer Scudetto antes de una breve y polémica etapa al frente de la Nazionale —de la que fue destituido tras la derrota por 3-0 ante Noruega en la fase de clasificación al Mundial—, ha mostrado su disposición a dirigir a la Vecchia Signora. No obstante, Spalletti no quiere un contrato de corta duración, sino un proyecto más prolongado.

Lea: El ‘Boxing Day’ de la Premier League, en peligro por la presión de las televisiones

Según medios locales, la directiva juventina ya se ha puesto en contacto con él, y este martes se espera una reunión para negociar las condiciones. Mientras tanto, en el partido del miércoles ante el Udinese será Massimiliano Bambrilla, entrenador del segundo equipo, quien se siente en el banquillo.

En caso de no concretar el fichaje de Spalletti, la Juventus maneja otras alternativas: Roberto Mancini, también exseleccionador nacional, y Raffaele Palladino, extécnico de la Fiorentina y del Monza.

El posible desembarco de Spalletti en Turín genera controversia entre los aficionados. Su fuerte vínculo con el Nápoles —club con el que mantiene una conexión emocional tan profunda que incluso se tatuó su escudo y el número 3 en honor al último título liguero— provoca recelos tanto entre los napolitanos, que lo considerarían una traición, como entre los juventinos, que no lo ven como una opción ideal.

En su palmarés, Spalletti suma un Scudetto con el Nápoles, dos Copas y una Supercopa de Italia con la Roma, además de dos ligas, una copa y una supercopa rusas conquistadas con el Zenit de San Petersburgo.

Temas
Juventus
Luciano Spalletti
Italia
Noticias
Recomendadas