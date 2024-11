Kylian Mbappé, ausente de la convocatoria de Francia para la Liga de Naciones

El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé no figura en la lista de convocados del seleccionador, Didier Deschamps, para los dos próximos partidos de Francia en la Liga de las Naciones, contra Israel e Italia.

Es la segunda convocatoria consecutiva en la que no aparece el capitán de los bleus, aunque, a diferencia de la de octubre pasado, el atacante no arrastra ningún problema físico, de forma oficial.

El seleccionador evitó explicar los motivos de la ausencia de Mbappé, pero señaló que es "puntual", que el jugador quería acudir y que "nada tiene que ver con motivos extradeportivos, porque en eso prevalece la presunción de inocencia".

"He mantenido varias conversaciones con él, he reflexionado y he tomado esta decisión porque creo que es lo mejor", dijo, una fórmula ambigua que repitió en varias ocasiones.