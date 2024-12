Un hombre intentó asaltar al Kun Agüero, pero lo perdonó por ser su ídolo

Sergio Kun Agüero se encuentra en Argentina, después de su retiro del fútbol, pero reveló que no ha sido ajeno a la inseguridad del país; sin embargo, se salvó por ser referente de Independiente de Avellaneda.

El exdelantero explicó que él cuenta con una camioneta que es única en Argentina y siempre hacía el mismo recorrido, algo que lo perjudicó.

“Veo que dos coches me cierran el camino, unos se bajaron y me apuntaron con armas de fuego”, señaló el argentino.

Lea más: Moisés Caicedo quiere ser el nuevo N’Golo Kanté en el Chelsea

Sin embargo, Agüero explicó que "uno me dice 'kun' y me muestra un tatuaje mío con la camiseta de Independiente en su brazo", por lo que los ladrones no le hicieron nada y siguieron su camino.