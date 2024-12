Marco Pazos: “Los jugadores que se están yendo no quieren a El Nacional”

El Nacional quedó campeón de la Copa Ecuador 2024, pero la crisis del club no se ha detenido por los sueldos pendientes que tienen por pagar y varios de los jugadores quieren irse del plantel.

Por esa razón, el presidente de El Nacional, Marco Pazos, rompió el silencio y aclaró que su decisión de no hablar de los fichajes es una estrategia.

“Lo he hecho por estrategia. No por otra cosa, para que no se caigan jugadores, para que el nuevo cuerpo técnico esté con nosotros”, aclaró Pazos.

El directivo señaló sobre la salida de varios futbolistas que “los jugadores que se están yendo son los que deben irse de El Nacional porque no quieren al club”, explicó en radio Redonda.