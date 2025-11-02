Fútbol Internacional
02 nov 2025 , 12:01

Kendry Páez tuvo minutos en la derrota del Estrasburgo ante Rennes por la Ligue 1

El Racing de Estrasburgo sufrió una dura caída este fin de semana al perder 4-1 en su visita al Rennes, por la undécima jornada de la Ligue 1. Fue un partido cuesta arriba para el equipo del ecuatoriano Kendry Páez, que no logró contener el poder ofensivo del conjunto local.

   
    Kendry Páez, jugador ecuatoriano.( ARCHIVO )
Los goles para Rennes llegaron por medio de Lepaul, quien firmó un triplete, y Kader, mientras que Nanasi descontó para la visita con el único tanto de Estrasburgo.

Páez ingresó al terreno de juego en el minuto 82, cuando el marcador ya estaba sentenciado. Sin embargo, el joven mediocampista tricolor aprovechó los pocos minutos para mostrar destellos de su talento, con buena movilidad y precisión en sus intervenciones.

A pesar del resultado, el ecuatoriano continúa sumando experiencia en la primera división del fútbol francés, un paso importante en su proceso de adaptación al fútbol europeo.

El Estrasburgo deberá reponerse rápidamente, ya que este jueves enfrentará al Hacken por la Conference League, un duelo en el que buscará redimirse y volver al triunfo.

