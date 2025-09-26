Kendry Páez fue titular en la derrota del Racing Club de Estrasburgo contra el Olympique de Marsella

El talento ecuatoriano Kendry Páez sigue sumando experiencia en el fútbol europeo. Este jueves fue titular con el Racing de Estrasburgo en la jornada 6 de la Ligue 1 ante el Olympique de Marsella, en un duelo disputado en el Stade de la Meinau que terminó con una dolorosa derrota 1-2 para el conjunto local.

Dirigido por Liam Rosenior, Estrasburgo llegaba al encuentro en buena forma, ocupando la cuarta posición con 12 puntos. En ese contexto, Páez, de apenas 18 años, volvió a ser parte del once inicial tras anotar su primer gol en la liga francesa la semana anterior frente al Paris FC. En el mediocampo, compartió roles con Valentín Barco y Diego Moreira, mientras que Emanuel Emegha fue el referente en ataque.

En la primera mitad, el joven ecuatoriano mostró destellos de su talento creativo, siendo clave en la circulación del balón y generación de espacios, aunque el marcador no se movió. No obstante, Páez fue sustituido al iniciar el segundo tiempo y, curiosamente, su reemplazo Abdoul Ouattara abrió el marcador para Estrasburgo al minuto 49 con un remate certero tras una rápida contra.

Cuando parecía que los locales consolidarían otra victoria, el Marsella de Roberto De Zerbi reaccionó en la recta final. Primero fue Pierre-Emerick Aubameyang, quien empató al 76', y luego Michael Murillo, que firmó la remontada al 91' con un gol agónico que silenció el estadio.

Con este resultado, Estrasburgo frena su buen arranque de temporada, mientras que Marsella da un paso importante en su recuperación liguera. Para Kendry Páez, a pesar de la derrota y su salida al descanso, los minutos sumados como titular en la Ligue 1 siguen siendo claves en su proceso de adaptación y crecimiento en el fútbol europeo.