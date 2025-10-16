Juventus bajo investigación por parte de la UEFA por posibles infracciones financieras

La Juventus, club de la Serie A ubicado al norte de Italia, informó este jueves que esta siendo investigado por la UEFA por posibles violaciones de sus reglas financieras.

La UEFA acusa a la la Vecchia Signora de haber cometido varias irregularidades durante las últimas tres temporadas, lo que resultó en la infracción del fair play financiero marcado en 60 millones de euros en pérdidas.

La institución dijo que la UEFA había informado al club en septiembre la apertura de procedimientos para investigar posibles violaciones financieras entre 2022 y 2025, y que esperaban un veredicto el próximo año.

El club expresó que esta investigación podría resultar en una posible sanción económica y restricciones deportivas.

La Juventus se encuentra en la quinta posición de la Serie A con 12 puntos en seis partidos.