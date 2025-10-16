Fútbol Internacional
16 oct 2025 , 13:29

Estos son los 10 futbolistas mejor pagados de 2025

Con apenas 18 años, Lamine Yamal irrumpe en el ranking de Forbes y se sitúa entre los 10 futbolistas mejor pagados de 2025.

   
  • Estos son los 10 futbolistas mejor pagados de 2025
    Lamine Yamal ha emergido en los nombres de los futbolistas mejor pagados del presente año. ( REDES )
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

La revista Forbes ha dado a conocer la lista de los futbolistas mejor pagados del presente año con la inclusión de un joven Lamine Yamal.

Cristiano Ronaldo encabeza la lista con una suma de USD 280 millones en ganancias este año. Lionel Messi, se ubica en segundo lugar con USD 130 millones, y el delantero del Inter Miami gana la mayoría a través de acuerdos fuera de la cancha.

El delantero francés, Karim Benzema, completa el podio en el tercer lugar con USD 104 millones, siendo mayormente beneficiado de su traspaso al club saudí Al-Ittihad.

Lea más: El Mundial de 2026 ya ha vendido más de un millón de entradas en 212 países

Yamal ha generado impacto en su ascenso tanto futbolistica como financieramente. La revista informa que el español ha sido incluido gracias a sus patrocinios, elevando sus ganancias a USD 43 millones.

LOS 10 FUTBOLISTAS MEJOR PAGADOS DE FORBES EN 2025

  • 1) Cristiano Ronaldo: USD 280 millones
  • 2) Lionel Messi: USD 130 millones
  • 3) Karim Benzema: USD 104 millones
  • 4) Kylian Mbappé: USD 95 millones
  • 5) Erling Haaland: USD 80 millones
  • 6) Vinicius Jr: USD 60 millones
  • 7) Mohamed Salah: USD 55 millones
  • 8) Sadio Mané: USD 54 millones
  • 9) Jude Bellingham : USD 44 millones
  • 10) Lamine Yamal: USD 43 millones
    • Temas
    Fútbol internacional
    forbes
    Cristiano Ronaldo
    Lionel Messi
    Lamine Yamal
    España
    Noticias
    Recomendadas