Estos son los 10 futbolistas mejor pagados de 2025

La revista Forbes ha dado a conocer la lista de los futbolistas mejor pagados del presente año con la inclusión de un joven Lamine Yamal.

Cristiano Ronaldo encabeza la lista con una suma de USD 280 millones en ganancias este año. Lionel Messi, se ubica en segundo lugar con USD 130 millones, y el delantero del Inter Miami gana la mayoría a través de acuerdos fuera de la cancha.

El delantero francés, Karim Benzema, completa el podio en el tercer lugar con USD 104 millones, siendo mayormente beneficiado de su traspaso al club saudí Al-Ittihad.

Yamal ha generado impacto en su ascenso tanto futbolistica como financieramente. La revista informa que el español ha sido incluido gracias a sus patrocinios, elevando sus ganancias a USD 43 millones.