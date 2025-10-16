Estos son los 10 futbolistas mejor pagados de 2025

La <b>revista Forbes</b> ha dado a conocer la <b>lista de los futbolistas mejor pagados del presente año</b> con la inclusión de un joven<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/lamine-yamal target=_blank> Lamine Yamal</a></b>. <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/cristiano-ronaldo target=_blank><b>Cristiano Ronaldo</b> </a>encabeza la lista con una suma de <b>USD 280</b><b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/lionel-messi target=_blank></a></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/karim-benzema target=_blank></a></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/el-mundial-de-2026-ya-ha-vendido-mas-de-un-millon-de-entradas-en-212-paises-AL10286431 target=_blank></a></b> <b></b>