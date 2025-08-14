Fútbol Internacional
Jugadores del Chelsea donarán parte de su bono del Mundial de Clubes a la familia de Diogo Jota

El Chelsea donará parte de sus primas por ganar el Mundial de Clubes a las familias de Diogo Jota y André Silva.

   
Los jugadores del Chelsea donarán parte de las primas que han recibido por ganar el Mundial de Clubes de la FIFA a la familia de los fallecidos Diogo Jota y André Silva, según The Athletic.

El club londinense se impuso al PSG el pasado domingo 13 de julio por tres goles a cero y alzó el trofeo del Mundial de Clubes por segunda vez en su historia.

Los futbolistas del Chelsea recibieron en torno a USD 16 millones por su triunfo en el torneo, lo que supone medio millón por persona, y han decidido hacer un pago de una cantidad parecida a la familia de los jugadores portugueses fallecidos el pasado 3 de julio en un accidente de tráfico en Zamora, España.

La Premier League homenajeará al Diogo Jota y André Silva este fin de semana con un minuto de silencio en todos los partidos, mientras que el Liverpool desplegará un mosaico en recuerdo a ellos en su partido contra el Bournemouth de este viernes.

Lea: La Premier rendirá homenaje a Diogo Jota con minuto de silencio en la primera jornada

Además, los Reds han retirado el dorsal número 20 de Jota del primer equipo, la cantera y el equipo femenino, siendo la primera vez en la historia que tienen un gesto como este.

