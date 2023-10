Jude Bellingham lidera la lista de nominados para el premio Golden Boy

From 100 to 25, 1️⃣ part of the 2023 Golden Boy finalists

🇫🇷 Warren Zaïre-Emery - @PSG_inside

🇨🇮 Ousmane Diomandé - @SportingCP

🇪🇸 Arnau Martinez - @GironaFC

🇫🇷 Andy Diouf - @RCLens

🇫🇷 Mathys Tel - @FCBayern pic.twitter.com/13Cy2m8gSi