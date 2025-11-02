Fútbol Internacional
02 nov 2025 , 12:26

John Yeboah vuelve a brillar con gol en Italia, aunque el Venezia cae ante el Catanzaro

El atacante ecuatoriano John Yeboah continúa atravesando un gran momento en la Serie B de Italia. Este fin de semana volvió a hacerse presente en el marcador por segundo partido consecutivo, aunque su tanto no bastó para evitar la derrota del Venezia, que cayó 2-1 en su visita al Catanzaro.

   
  • John Yeboah vuelve a brillar con gol en Italia, aunque el Venezia cae ante el Catanzaro
    John Yeboah, jugador ecuatoriano.( ARCHIVO )
Fuente:
Redacción
user placeholder

Kevin Verdezoto
Canal WhatsApp
Newsletter

El atacante ecuatoriano John Yeboah continúa atravesando un gran momento en la Serie B de Italia. Este fin de semana volvió a hacerse presente en el marcador por segundo partido consecutivo, aunque su tanto no bastó para evitar la derrota del Venezia, que cayó 2-1 en su visita al Catanzaro.

Con este nuevo gol, Yeboah suma tres anotaciones en la temporada, reafirmando su papel como una de las figuras más desequilibrantes del conjunto veneciano.

Lea: Kendry Páez tuvo minutos en la derrota del Estrasburgo ante Rennes por la Ligue 1

Su velocidad, regate y capacidad para romper líneas lo han convertido en una pieza clave dentro del esquema ofensivo del equipo.

A pesar del tropiezo, el Venezia se mantiene en la parte alta de la tabla, ocupando la sexta posición con 16 puntos tras once jornadas disputadas. El objetivo inmediato del club será recuperar el paso ganador para seguir firme en la pelea por el ascenso a la Serie A.

Temas
Fútbol
Calcio
John Yeboah Zamora
John Yeboah
Italia
Noticias
Recomendadas