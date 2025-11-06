Jeremy Sarmiento: “Creo que es el sueño de todos jugar un Mundial. Yo ya participé en uno y me gustaría volver a hacerlo"

<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/jeremy-sarmiento target=_blank>Jeremy Sarmiento</a></b>, cedido por el<b> Brighton al Cremonese de Italia</b>, tuvo su última convocatoria con la selección ecuatoriana en <b>noviembre del 2024</b>. En una entrevista con un medio italiano, el ecuatoriano<b></b><b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/mundial-2026 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/willian-pacho-y-moises-caicedo-nominados-equipo-ideal-de-fifa-the-best-2025-GK10384301 target=_blank></a></b> <b></b>