Jeremy Sarmiento: “Creo que es el sueño de todos jugar un Mundial. Yo ya participé en uno y me gustaría volver a hacerlo"

Jeremy Sarmiento, cedido por el Brighton al Cremonese de Italia, tuvo su última convocatoria con la selección ecuatoriana en noviembre del 2024. En una entrevista con un medio italiano, el ecuatoriano confesó que tiene esperanzas de jugar el Mundial 2026.

“Creo que es el sueño de todos jugar un Mundial. Yo ya participé en uno y me gustaría volverlo a hacer. Mis padres son ecuatorianos, nací en España, pero me siento ecuatoriano", dijo.

"Mi principal objetivo es volver a la selección y demostrar de lo que soy capaz. Representar a mi país al más alto nivel posible. Tenemos un gran equipo y muchos jóvenes talentos están surgiendo en Europa. En el Mundial 2026, podríamos ser la sorpresa", comentó el número 19 del club italiano.

Sarmiento enfatizó en su comienzo en el calcio al referirse al fútbol italiano como más directo y muy diferente al de Inglaterra: "Aquí se necesita más paciencia y saber mover el balón para encontrar espacios y superar la defensa rival."

El delantero, con pasado en el Burnley y Brighton, no ha conseguido salir desde el inicio con el Cremonese, disputando 124 minutos en seis encuentros.