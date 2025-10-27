Fútbol Internacional
Javier Rabanal: "Vamos a salir a atacar como siempre lo hacemos"

Independiente del Valle empató 1-1 en la semifinal de ida ante Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana

   
    El entrenador de Independiente del Valle, Javier Rabanal ( Foto: Internet )
El entrenador de Independiente del Valle, Javier Rabanal, analizó el partido que su equipo disputará este martes 28 de octubre ante Atlético Mineiro, por la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana.

Creo que en la ida, en la primera parte, tuvimos que haber hecho el segundo gol. Eso no lo decides tú, obviamente, pero tuvimos varios disparos que salieron cerca”, comentó el estratega español ante los medios de comunicación.

Rabanal reconoció que la falta de eficacia fue determinante en el duelo disputado en Quito, donde el marcador terminó igualado 1-1.

“Si tenemos la ocasión de ponernos por delante y de hacer algún gol, debemos ser más efectivos, porque eso al final nos acabó pasando factura en la ida”, señaló.

El técnico también aseguró que su equipo mantendrá su estilo ofensivo, incluso jugando como visitante.

Vamos a salir a atacar como siempre lo hacemos, como lo hemos hecho fuera de casa y como nos ha funcionado durante todo el año, donde hemos tenido buenos números como visitantes”, añadió.

Independiente del Valle empató 1-1 en el partido de ida ante Atlético Mineiro y buscará en Brasil su clasificación a la tercera final de la Copa Sudamericana en su historia.

