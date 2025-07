Javier Rabanal: "La clasificación no estuvo en peligro en ningún momento"

El entrenador de Independiente del Valle, Javier Rabanal, analizó la clasificación de su equipo a los octavos de final de la Copa Sudamericana, tras imponerse con un marcador global de 5-1 sobre Vasco da Gama en los playoffs del torneo.

“La clasificación no estuvo en peligro en ningún momento. Ellos estaban bastante lejos de alcanzar los números que necesitaban. Al final defendimos mucho, pero lo hicimos muy bien”, afirmó Rabanal.

“Me voy contento por eso: el equipo no regala goles. Cuando el partido se complica, sabe cómo defender, y me ha gustado esa solidez defensiva”, agregó el técnico.

En el partido de vuelta, disputado ante Vasco da Gama, Independiente del Valle empató 1-1. Claudio Spinelli abrió el marcador para el conjunto ecuatoriano, mientras que Pablo Vegetti igualó para el equipo brasileño.

Con este resultado, los Rayados del Valle se enfrentarán a Mushuc Runa en los octavos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro de ida está programado para el miércoles 13 de agosto, con horario aún por confirmar.