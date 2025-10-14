Japón venció a Brasil por primera vez en la historia

<b>La selección nacional de Japón </b>dio la sorpresa este martes <b>con su primera victoria de la historia ante una selección brasileña</b> que desperdició una ventaja de dos goles. Es el primer partido que <b>Japón</b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/posible-alineacion-ecuador-mexico-amistoso-internacional-EE10271137 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/mexico-vs-ecuador-las-claves-de-la-previa-CE10273203 target=_blank></a></b>