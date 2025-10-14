Fútbol Internacional
14 oct 2025 , 08:57

Japón venció a Brasil por primera vez en la historia

Japón remontó dos goles de desventaja ante Brasil para lograr su primera victoria histórica contra la Canarinha.

   
  • Japón venció a Brasil por primera vez en la historia
    Japón remontó el partido tras ir perdiendo por dos goles en el primer tiempo ( REDES )
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

La selección nacional de Japón dio la sorpresa este martes con su primera victoria de la historia ante una selección brasileña que desperdició una ventaja de dos goles.

Es el primer partido que Japón gana contra Brasil de los 14 que han disputado hasta la fecha.

Con Vinicius titular y Rodrygo en el banquillo hasta el minuto 57, la Canarinha comenzó pronto a marcar el encuentro con un claro dominio del encuentro.

Lea más: La posible alineación de Ecuador ante México por un amistoso internacional

En el minuto 26, el primer gol de los brasileños cayó por parte de Paulo Henrique y apenas cuatro minutos después, el jugador del Arsenal Gabriel Martinelli le dio el segundo tanto a la selección brasileña.

Tras el descanso, Japón anotó el primer tanto con un disparo desde el centro del área de Takumi Minamino en el minuto 52.

Diez minutos después, el empate llegó con una jugada aislada en el área brasileña que logró convertir Keito Nakamura diez minutos después.

Los japoneses siguieron presionando, y pronto, en el minuto 71, Ayase Ueda marcó el tercero de cabeza tras un pase certero de Ito, sentenciando el partido.

Los últimos minutos, marcados por una presión constante de Brasil, no fueron suficientes para cambiar el rumbo del encuentro, y los japoneses celebraron como si se tratase de una cita mundialista.

Lea más: México vs. Ecuador: las claves de la previa

Temas
Amistosos
Brasil
Japón
Noticias
Recomendadas