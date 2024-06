¿Ventaja para Ecuador? La figura de Jamaica no irá a la Copa América

La selección de Ecuador puede estar contento para la Copa América 2024, pues Jamaica, rival de grupo, no podrá contar con Leon Bailey para la competición, ya que no quiso ir convocado.

Bailey, jugador del Aston Villa y figura de Jamaica, tomó la decisión de no ir a la Copa América, después de crtiicar duramente la falta de profesionalismo y trabajo en la federación.

“Mucha gente no sabe que la mayor parte del tiempo reservo mis propios vuelos para venir a la selección. Por cierto, no recuerdo la última vez que recibí un solo dólar de la Federación”, atacó Bailey en el programa Let’s Be Honest.

Lea más: Esta es la millonaria deuda que deja GolTV al fútbol ecuatoriano