¡El Niño Moi será papá! Moisés Caicedo y Paola Salazar esperan su primer hijo

A sus 22 años, Moisés Caicedo está viviendo un momento de plenitud en su vida profesional y personal. Tras cerrar de buena forma su primera temporada con el Chelsea y clasificarse a la Conference League, el centrocampista ya se alista para disputar con la Selección de Ecuador la Copa América 2024.

Cuando se terminó la Premier League de Inglaterra y antes de tener que viajar a Estados Unidos para unirse a los entrenamientos de La Tri, el aclamado jugador del Chelsea vino a Ecuador para hacer el lanzamiento de dos proyectos.

En Quito, Caicedo presentó la fundación bautizada con su apelativo 'Niño Moi', destinada a la ayuda para menores de escasos recursos, y también su agencia de marketing deportivo y representación de futbolistas, llamada NM23.

"Esto es lo que siempre he querido, ayudar a mucha gente, porque sé lo que es no tener. Dios me ha bendecido a mí para yo poder bendecir a más personas", comentó el jugador del Chelsea en días pasados.

Y ahora se sabe que tiene una nueva bendición en camino, pues la periodista Gabriela Alcívar, que es cercana al jugador, reveló en el programa Estadio Play, que transmiten Ecuavisa y El Canal del Fútbol, que Moisés Caicedo y su novia, Paola Salazar, serán padres por primera vez.

De momento no se conocen más detalles del embarazo de la pareja que lleva más de cinco años de relación.

Caicedo y Salazar, oriundos de Santo Domingo de los Tsáchilas, son pareja desde que él estaba en las formativas de Independiente del Valle, cuando aún no tenía la fama que ahora tiene el hombre que se convirtió en el fichaje más alto en la historia de la Premier League.