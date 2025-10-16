Iván Hurtado: “Jugadores tenemos, pero ¿dónde está la mano del técnico Beccacece?”

El excapitán de la selección de Ecuador, Iván Hurtado, cuestionó el trabajo del actual entrenador de la Tri, Sebastián Beccacece, tras los empates ante Estados Unidos y México en los últimos partidos amistosos.

“Estamos a la vuelta de la esquina de una Copa del Mundo. Allá no vas a ir a pasear ni a ver qué pasa, vas a competir con los mejores, con jugadores de más alto rendimiento y nivel”, expresó Hurtado en una entrevista con El Canal del Fútbol.

El exdefensor también mostró su preocupación por la falta de una identidad clara en el equipo: “Para mí, jugadores tenemos. Hay con quién afrontar esta Copa del Mundo. Pero, ¿dónde está la mano del técnico? ¿Dónde está?”, cuestionó.

Lea también: Moisés Caicedo, el lider defensivo de las grandes ligas europeas

“No se ve la mano del profesor Beccacece y es lo que estamos esperando. Esperemos que en estos seis o siete meses nuestra Selección logre consolidarse con un trabajo firme, una estructura y un modelo de juego definido”, añadió.

En estos dos encuentros amistosos, la Tricolor dejó dudas en su rendimiento. Su habitual solidez defensiva, una de sus principales virtudes en el pasado, decayó notablemente, y el débil poder ofensivo sigue siendo una de sus mayores preocupaciones.

Ecuador volverá a la acción en noviembre, cuando se enfrente a Canadá el 13 y a Nueva Zelanda el 18, en una nueva doble fecha FIFA de preparación rumbo al Mundial.