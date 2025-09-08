Fútbol Internacional
08 sep 2025 , 16:05

Italia venció 5-4 a Israel en un intenso duelo

En un intenso partido, de ritmo frenético y lleno de errores, Italia logró este lunes una sufrida victoria por 4-5 ante Israel en Budapest, sede neutral, que le permite mantener vivas sus opciones de clasificar al Mundial 2026.

   
  • Italia venció 5-4 a Israel en un intenso duelo
    Moise Kean, celebrando el trinfo.( UEFA )
Fuente:
Redacción
user placeholder

Kevin Verdezoto
Canal WhatsApp
Newsletter

En un intenso partido, de ritmo frenético y lleno de errores, Italia logró este lunes una sufrida victoria por 4-5 ante Israel en Budapest, sede neutral, que le permite mantener vivas sus opciones de clasificar al Mundial 2026. La 'Azzurra' caminó sobre el alambre durante los 90 minutos, fue incapaz de dominar a un rival teóricamente inferior, y solo el gol de Tonali en el minuto 91 evitó una nueva catástrofe.

La contundente goleada ante Estonia parecía haber devuelto algo de calma al equipo de Gennaro Gattuso, pero resultó ser un espejismo. Ante una selección israelí con algo de presión y mucho más empuje, Italia volvió a mostrar todas sus carencias defensivas y su fragilidad emocional. Ni el cambio de sistema ni los nombres nuevos evitaron que el equipo rozara el desastre.

Lea: Mundial 2026: Bolivia juega su última carta ante Brasil y espera que Venezuela no gane para ir al repechaje

El duelo comenzó cuesta arriba con un gol en propia puerta de Locatelli y un tanto anulado a Israel por falta a Donnarumma. Moise Kean empató justo antes del descanso con la primera de tres asistencias del ítalo-argentino Mateo Retegui, quien fue la gran figura del partido. Pero Israel volvió a golpear tras el descanso, y nuevamente Kean, servido otra vez por Retegui, devolvió el alma al equipo.

Italia logró remontar gracias a un golazo de Politano y un tanto de Raspadori que puso el 2-4. Pero cuando parecía tener el partido bajo control, llegó otra vez el caos: un segundo gol en propia puerta, esta vez de Bastoni, y el empate israelí al minuto 89, tras un desconcierto total en defensa, dejaron al borde del abismo a los de Gattuso.

En medio de la desesperación, Tonali apareció con un disparo en una jugada a balón parado que nadie tocó, firmando el definitivo 4-5 en el 91’. Fue un triunfo de carácter más que de fútbol, y un reflejo de la montaña rusa que vive la selección italiana en este proceso clasificatorio.

Italia sigue con vida en la lucha por el boleto al Mundial, pero dejó al descubierto una vez más las enormes debilidades estructurales del equipo. Gattuso celebró la entrega de sus jugadores, pero sabe que, si no hay una mejora radical, este tipo de milagros no siempre se repetirán.

Temas
Eliminatorias
Mundial 2026
Israel
Italia
Italia
Noticias
Recomendadas