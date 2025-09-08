Italia venció 5-4 a Israel en un intenso duelo

En un intenso partido, de ritmo frenético y lleno de errores, <b><a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/eliminatorias-mundial-2026>Italia</a></b> logró este lunes una sufrida victoria por 4-5 ante<b> Israel</b> en<b> Budapest,</b> sede neutral, que le permite mantener vivas sus opciones de<b></b><b></b> <b></b> <b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/mundial-2026-bolivia-juega-su-ultima-carta-ante-brasil-y-espera-que-venezuela-no-gane-para-ir-al-repechaje-HG10076706></a></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b> <b></b>