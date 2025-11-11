Una interrupción inolvidable: Leo Messi aparece por accidente en el vídeo de una pareja en Barcelona

Una pareja en Barcelona se llevó la sorpresa de su vida en la madrugada del lunes al martes. El joven grababa a su pareja con un ramo de flores, en lo que parecía ser una escena romántica para formalizar su relación, cuando una figura inesperada apareció por su espalda. Se trataba de ni más ni menos que Leo Messi.

El video, que se extendió rápidamente en redes sociales, muestra a la joven sonriente e ilusionada mirando a la cámara. Ambos ríen y se abrazan, hasta que se dan cuenta de quién está caminando justo detrás de ellos: el mejor futbolista del mundo, Lionel Messi, paseando como si nada hacia las inmediaciones del remodelado Camp Nou.

Las caras de asombro e incredulidad de la pareja son evidentes, quedando congelados al ver al ídolo del club blaugrana. El texto que acompañaba el vídeo original lo resumía perfectamente: "Le pides salir a tu pareja el 9/11 con ramito violeta y aparece Messi para hacerlo inolvidable". Su cita pasó de ser especial a una historia inolvidable.

