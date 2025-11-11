Una interrupción inolvidable: Leo Messi aparece por accidente en el vídeo de una pareja en Barcelona

<b>Una pareja en <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/barcelona target=_blank>Barcelona</a> se llevó la sorpresa de su vida</b> en la madrugada del lunes al martes. El joven grababa a su pareja con un ramo de flores, en lo que parecía ser una escena romántica para<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/lionel-messi target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/tendencias/redes/video-leon-nzuri-conquista-redes-melena-ondulada-LB10339929 target=_blank></a></b>