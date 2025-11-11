Fútbol Internacional
11 nov 2025 , 08:48

Una interrupción inolvidable: Leo Messi aparece por accidente en el vídeo de una pareja en Barcelona

El astro argentino, en una visita sorpresa al Camp Nou, se cruzó con unos jóvenes que se grababan en un momento romántico, robando el protagonismo.

   
    Momento en el que Messi pasa detrás de la pareja mientras ellos grababan un video romántico( Captura de pantalla )
Una pareja en Barcelona se llevó la sorpresa de su vida en la madrugada del lunes al martes. El joven grababa a su pareja con un ramo de flores, en lo que parecía ser una escena romántica para formalizar su relación, cuando una figura inesperada apareció por su espalda. Se trataba de ni más ni menos que Leo Messi.

El video, que se extendió rápidamente en redes sociales, muestra a la joven sonriente e ilusionada mirando a la cámara. Ambos ríen y se abrazan, hasta que se dan cuenta de quién está caminando justo detrás de ellos: el mejor futbolista del mundo, Lionel Messi, paseando como si nada hacia las inmediaciones del remodelado Camp Nou.

Las caras de asombro e incredulidad de la pareja son evidentes, quedando congelados al ver al ídolo del club blaugrana. El texto que acompañaba el vídeo original lo resumía perfectamente: "Le pides salir a tu pareja el 9/11 con ramito violeta y aparece Messi para hacerlo inolvidable". Su cita pasó de ser especial a una historia inolvidable.

La presencia de Messi en la Ciudad Condal fue una visita inesperada. El jugador del Inter de Miami aprovechó que la selección argentina estaba concentrada en Elche para visitar su antiguo hogar, el cual se encuentra en obras. Medios catalanes apuntaron que el argentino no pidió permiso al club, sino solo a los operarios presentes.

Esta visita nocturna al estadio fue confirmada por el propio jugador en sus redes sociales, donde publicó imágenes del nuevo Camp Nou. Acompañó la foto con un mensaje que avivó la nostalgia: "Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo...". La publicación acumuló más de 18 millones de likes.

El inusual encuentro provocó una oleada de bromas en redes. Los usuarios comentaron, jocosos, el "amor" que inspira Messi en Barcelona. Comentarios como "Inmediatamente le quito el ramo de rosas y se lo doy a Messi" y "Cuándo estás con tu novia y justo pasa el amor de tu vida" inundaron las plataformas, confirmando que el protagonismo del "10" sigue intacto, incluso fuera del campo.

