Independiente repudia su descalificación y rompe con CONMEBOL: "Están matando al fútbol"

Independiente de Avellaneda expresó su absoluto rechazo a la decisión de la CONMEBOL de descalificar al club de la Copa Sudamericana 2025, luego de los incidentes ocurridos en su estadio durante el partido frente a Universidad de Chile. A través de un comunicado oficial dirigido al presidente del organismo, Alejandro Domínguez, el club argentino calificó la sanción como “inaceptable” y emitió un repudio contundente.

La carta, firmada por la dirigencia del "Rojo", fue enviada formalmente a la sede de la CONMEBOL en Luque, Paraguay, y no escatimó en críticas. "Están matando al fútbol", fue una de las frases más destacadas del documento, donde el club señala un supuesto ensañamiento y falta de proporcionalidad en la resolución de la Unidad Disciplinaria del ente sudamericano.

Lea: Independiente, eliminado de la Sudamericana por sanción de la Conmebol

En el escrito, Independiente no solo rechaza el fallo, sino que también toma distancia institucional de la Confederación: exigió que “se elimine toda referencia a nuestra Institución en el marco del Museo de la CONMEBOL mientras usted continúe en la presidencia”. Además, solicitó “la restitución inmediata de todos los elementos entregados por Independiente al Museo”, en una señal clara de ruptura simbólica con la entidad.

La resolución de CONMEBOL responde a los disturbios generados en las tribunas del estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini, en el duelo ante la U de Chile por fase de grupos. La Unidad Disciplinaria determinó que el club incumplió con las normas de seguridad, lo que derivó en la eliminación directa del certamen.

Desde Avellaneda, sin embargo, consideran que la sanción es excesiva y sin precedentes recientes, argumentando que en casos similares no se aplicaron penas tan severas. "No compartimos ni reconocemos esta sanción", afirmó el club, que además dejó abierta la posibilidad de acudir a instancias superiores para revertir la decisión.

El comunicado generó una fuerte repercusión en redes sociales, con hinchas, exjugadores y dirigentes del fútbol argentino expresando su apoyo a Independiente. La polémica está lejos de cerrarse y promete seguir escalando en los próximos días, con posibles consecuencias en la relación entre el club y la Confederación Sudamericana.

La CONMEBOL, por su parte, aún no ha emitido una respuesta pública al reclamo de Independiente. Mientras tanto, el club argentino mantiene su postura de firme rechazo y prepara acciones adicionales para defender su posición en el plano deportivo e institucional.