Independiente repudia su descalificación y rompe con CONMEBOL: "Están matando al fútbol"

<b>Independiente de Avellaneda</b> expresó su absoluto rechazo a la decisión de la<b> CONMEBOL</b> de descalificar al club de la<a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional> <b>Copa Sudamericana 2025</b></a>, luego de los incidentes ocurridos en su estadio durante el<b></b> <b></b> <b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/independiente-eliminado-de-la-sudamericana-por-sancion-de-la-conmebol-MH10061368></a></b> <b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b> <b></b>