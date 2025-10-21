Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro abren las semifinales de la Copa Sudamericana

Este martes, en el<b> estadio Banco Guayaquil</b>, <b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/ind-del-valle>Independiente del Valle</a> y Atlético Mineiro </b>abren la llave de semifinales de la Copa Sudamericana con un partido que promete emociones fuertes. Ambos equipos <b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/independiente-valle-alineacion-atletico-mineiro-semifinal-ida-copa-sudamericana-NC10304009></a></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b>