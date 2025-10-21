Fútbol Internacional
21 oct 2025 , 07:35

Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro abren las semifinales de la Copa Sudamericana

Este martes, Independiente del Valle y Atlético Mineiro disputan la ida de la semifinal de la Copa Sudamericana en el estadio Banco Guayaquil, en busca de un lugar en la gran final.

   
  • Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro abren las semifinales de la Copa Sudamericana
    Jugadores de IDV.( ARCHIVO )
Fuente:
Redacción
user placeholder

Kevin Verdezoto
Canal WhatsApp
Newsletter

Este martes, en el estadio Banco Guayaquil, Independiente del Valle y Atlético Mineiro abren la llave de semifinales de la Copa Sudamericana con un partido que promete emociones fuertes. Ambos equipos llegan con trayectorias marcadas por la superación y buscan el ansiado boleto a la gran final del torneo continental.

Aunque comenzaron la temporada con ciertas irregularidades, tanto los ecuatorianos como los brasileños han encontrado su mejor forma en las fases decisivas del torneo. Hoy, están entre los cuatro mejores de la Sudamericana, decididos a dar el siguiente paso.

Lea: Esta es la posible alineación de Independiente del Valle ante Atlético Mineiro por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana

El equipo dirigido por Javier Rabanal llegó a la Sudamericana tras finalizar tercero en el Grupo B de la Copa Libertadores, en una fase de grupos muy disputada.

Desde entonces, su camino ha sido intenso: eliminó con contundencia al Vasco da Gama (4-0 y 1-1), luego superó al Mushuc Runa en penales tras una serie apretada (1-0 y 1-2), y en cuartos de final protagonizó una hazaña al revertir la serie ante Once Caldas: perdió 0-2 como local, ganó 0-2 como visitante y selló su pase en penales 5-4.

En el campeonato local, el cuadro del Valle es líder absoluto, con 70 puntos y una ventaja considerable sobre su perseguidor más cercano, Liga de Quito. Sin embargo, sufrió una temprana eliminación en la Copa Ecuador a manos de Universidad Católica.

Con dos títulos de Copa Sudamericana (2019 y 2022), además de la Recopa Sudamericana 2023, Independiente busca su tercera estrella en el torneo y consolidarse como una potencia regional.

El “Galo” inició su participación en el Grupo H de la Sudamericana bajo la conducción de Cuca, logrando el segundo lugar que lo envió a los playoffs. Desde la llegada del técnico argentino Jorge Luis Sampaoli, el equipo brasileño ha mostrado una mayor solidez internacional.

Eliminó al Bucaramanga colombiano en una dramática serie que se definió por penales. Luego dejó en el camino a Godoy Cruz (2-1 y 0-1) y en cuartos de final superó al Bolívar con una sufrida clasificación: empate 2-2 en La Paz y victoria 1-0 en Brasil con gol en tiempo de descuento.

En contraste con su buen momento copero, Mineiro no logra levantar cabeza en el Brasileirao. Marcha en la decimocuarta posición con 33 puntos en 28 partidos, con un preocupante balance defensivo: 32 goles recibidos frente a solo 26 anotados. En su última presentación, empató 1-1 en casa ante su eterno rival, Cruzeiro.

IDV recibe al Atlético Mineiro este martes 21 de octubre a partir de las 19:30.

Temas
Copa Sudamericana
Independiente del Valle
Quito
Noticias
Recomendadas