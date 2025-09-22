Independiente de Avellaneda presenta a Gustavo Quinteros como su nuevo director técnico

Gustavo Quinteros fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de Independiente de Avellaneda, en reemplazo de Julio Vaccari, quien renunció tras una larga racha sin victorias y en medio de un contexto complejo para el club.

Con pasado exitoso en Ecuador, donde fue múltiple campeón con Emelec y dirigió a la selección nacional en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2018, el estratega argentino regresa a su país con la misión de levantar a un 'Rojo' golpeado.

La presentación se llevó a cabo este lunes en conferencia de prensa, donde Quinteros expresó su orgullo por asumir en un "club grande" y su entusiasmo por volver a trabajar en Argentina. “Me sedujo que Independiente es un club grande que está en Argentina. La idea mía era volver”, afirmó el exentrenador de Gremio, Vélez, Colo Colo y otros equipos del continente.

El flamante técnico no tendrá un inicio sencillo. Su debut será nada menos que este domingo en el clásico ante Racing, por la décima fecha del Torneo Clausura. Independiente llega a ese duelo como colista de la Zona A, con apenas cuatro puntos en ocho fechas, y un presente complicado tanto en lo deportivo como en lo institucional.

Pese al difícil panorama, el entrenador destacó la oportunidad que representa el clásico: “Jugar este partido puede ser una enorme oportunidad para que el jugador revierta una situación adversa”, apuntó, confiado en el carácter del grupo.

Con más de dos décadas de trayectoria como entrenador, Gustavo Quinteros ha dirigido en nueve países. En Argentina pasó por Argentinos Juniors, San Martín de San Juan y Vélez Sarsfield, donde logró la Liga Profesional en 2023. En Bolivia estuvo al frente de clubes como Blooming, Bolívar y Oriente Petrolero, además de la selección nacional.

En Ecuador, marcó una era con Emelec, ganando múltiples títulos y siendo una figura clave en el crecimiento del club. Posteriormente, fue seleccionador de Ecuador durante las Eliminatorias para Rusia 2018.

También ha dirigido a Universidad Católica y Colo Colo en Chile; Gremio en Brasil; Xolos de Tijuana en México; y clubes del fútbol árabe como Al-Nassr y Al-Wasl.