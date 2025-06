El delantero Hugo Rodallega, de 39 años, fue el pilar sobre el que se apoyó Santa Fe para conquistar su décimo título de Liga Colombiana a expensas del Independiente Medellín. Estuvo a nada de quedarse sin disputar este final debido a un dolor muscular y a una fractura en el tabique.

"Desde el calentamiento ya sentía algo en el abductor, se lo dije al doctor. La idea era no jugar. Pero al final dije: 'No me salgo, voy hasta el final, de aquí me salgo solo cuando yo diga'", afirmó Rodallega a Win+Fútbol.

Hugol se proclamó con el gol del triunfo en Medellín por 1-2 como máximo artillero del torneo, con 16.

El partido de ida jugando en Bogotá terminó 0-0.

Independiente Medellín se fue adelante este domingo con una diana de Francisco Fydriszewski.

Santiago Mosquera empató 1-1 para los visitantes.

Rodallega selló la remontada segundos antes de que insinuara la salida de la cancha entre lágrimas por el intenso dolor.

