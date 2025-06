La semana pasada, el estratega español fue consultado por la posibilidad de firmar con Barcelona SC.

Lea más: Rafael Verduga: “Barcelona SC llegará a un déficit de USD 63 millones a diciembre de 2025”



"No tengo nada que decirte. Yo he trabajado en Ecuador muchos años, han habido otras veces que me han llamado para dirigir, pero en estos momentos no hay nada claro. Yo estoy centrado en mi Tolima, lo que venga tendrá que venir, pero estoy 100% enfocado en mi equipo", cerró Ismael.

En esta temporada, Rescalvo cosecha 11 victorias, ocho empates y ocho derrotas en 27 partidos disputadas.