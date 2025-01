Hernán Galíndez fue sondeado por Boca Juniors y Huracán lo declaró intransferible

El futuro de Hernán Galíndez estuvo en el aire para el arranque de este 2025, pues el golero despertó el interés de varios clubes para su traspaso, entre ellos, de Boca Juniors.

El golero nacionalizado ecuatoriano fue uno de los mejores arqueros de la Liga de Argentina durante este 2024, por lo que fue traspaso fue sondeado por el Xeneize.

"La verdad que a mí personalmente no me llamó nadie. Sé que hubo algún sondeo de Boca Juniors, algunas preguntas; pero a mí no. Estoy cómodo en Huracán y el club ya me declaró instransferible. Se habló, pero a mí personalmente no me llamó Riquelme", reveló Galíndez..

De esa forma, las intenciones del fichaje de Hernán por Boca Juniors no se concretó; sino que el Xeneize firmó a Agustín Marchesín como nuevo golero.