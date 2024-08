Hernán Galíndez: "Mi objetivo es estar en el próximo Mundial y no me voy a bajar de esa pelea"

El portero de Huracán, Hernán Galíndez, atraviesa uno de sus mejores momentos futbolísticos en Argentina. Es titular y pieza clave para los dirigidos por Frank Kudelka.

Galíndez ha sido partícipe en las últimas convocatorias de la selección de Ecuador, tanto en Eliminatorias como en Copa América, por ello el portero desea estar primera nómina de Sebastián Beccacece para los encuentros ante Brasil y Perú.

"Vine a Argentina porque me iba a obligar a subir mi nivel. Me va a dar más posibilidades de estar en la selección y por supuesto que quiero seguir estando. Mi objetivo es estar en el próximo Mundial y no me voy a bajar de esa pelea", dijo en una entrevista para Espn.

"Estar en la selección es lo más lindo que me pudo pasar. Disfruto muchísimo, la convocatoria, la convivencia, ver Moi, a Piero , Pervis, a toda esa banda que son unos chicos bárbaros y aprendo mucho de eso”, añadió.

Lea también: Hernán Galíndez brilló en empate de Huracán contra San Lorenzo

“Estuve 12 años. La decisión de nacionalizarme la tomé como una personal natural, no por lo deportivo, porque habíamos tomado la decisión de quedarnos a vivir, nació nuestro hijo allá. Quiero votar, quiero ser parte de este país de verdad. Me demoró mucho tiempo el trámite y luego me llamaron a la Selección”, contó.

Este jueves 29 de agosto, el entrenador de la Tri, Sebastián Beccacece, dará a conocer la lista de convocados para esta doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

La Tri se enfrentará a Brasil, de visitante, el viernes 6 de septiembre y como local ante Perú el martes 10 de septiembre.