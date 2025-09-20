Harry Kane lidera nueva goleada del Bayern Múnich en la Bundesliga

El Bayern Múnich continúa firme en lo más alto de la Bundesliga tras golear al Hoffenheim (1-4) en un partido que volvió a tener a Harry Kane como gran protagonista. El atacante inglés firmó un triplete que lo consolida como máximo goleador del torneo, con siete tantos en apenas cuatro jornadas.

Kane llegó a Sinsheim encendido y con cinco goles en su cuenta, y necesitó apenas tres acciones para demostrar que atraviesa un momento imparable. Frío como un veterano, clínico como un cirujano, Kane convirtió en rutina lo que para otros sería una hazaña. Anotó en los minutos 44, 52 y 77, sellando un nuevo triunfo bávaro pese a las múltiples rotaciones aplicadas por Vincent Kompany.

El técnico belga sorprendió con un once cargado de novedades, dando descanso a figuras como Upamecano, Kimmich, Gnabry y Olise, mientras Stanisic quedó fuera por lesión. Boey, Kim Min-jae, Goretzka, Karl Lennart y Nico Jackson asumieron la responsabilidad en un equipo con nuevas piezas, pero una referencia ofensiva inamovible: Harry Kane.

El inicio no fue sencillo para el Bayern. Un error de Manuel Neuer dejó a Asllani solo ante el gol, pero el delantero del Hoffenheim se topó con el poste. Esa fue la única concesión seria de los bávaros, que con el paso de los minutos comenzaron a asentarse en el juego y dominar el ritmo del partido.

El 0-1 llegó justo antes del descanso, en una jugada ensayada desde el córner que pilló dormido al Hoffenheim. Karl Lennart sirvió raso al primer palo y Kane, tras un engañoso desmarque, apareció solo para rematar con precisión. Fue el inicio de su exhibición.

Apenas iniciada la segunda parte, el inglés amplió la ventaja desde el punto de penalti tras una mano en el área de Hajdari. Y en el tramo final, repitió la fórmula: otra pena máxima, esta vez provocada por Bernardo sobre Olise, y otro remate certero del número 9, validado tras revisión del VAR.

Coufal descontó para los locales y Gnabry, ya sobre el cierre, redondeó la goleada para el Bayern. Pero el nombre propio de la tarde fue Kane. Sus tres goles no solo aseguraron el pleno de victorias del Bayern (12 puntos de 12 posibles), sino que confirmaron su papel como estrella indiscutible de este arranque de temporada.

Mientras Kompany mueve fichas para mantener fresco a su plantel, Kane sigue siendo su carta ganadora. Con él en esta forma, el Bayern no solo manda en la Bundesliga, sino que parece tener dinamita suficiente para aspirar a todo.