"Ahora somos un rival a vencer y si este esfuerzo que hicimos en estas cuatro fechas nos parece mucho, si no hacemos más esfuerzo en lo que viene, no nos va a alcanzar, no vamos a llegar", dijo Gustavo Alfaro en una conferencia de prensa luego del encuentro con Venezuela por la fecha 10 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Alfaro calificó el duelo como muy difícil y complejo, que requirió de "mucha determinación" de sus seleccionados de quienes reivindicó su coraje para superar la adversidad que significó empezar el partido con el marcador en contra.

"Los jugadores salieron con esa actitud, con esa determinación, con ese coraje y lo dimos vuelta con fútbol", dijo el argentino que con la Albirroja ya ha conseguido dos empates a cero con Uruguay y Ecuador y una victoria por 1-0 ante Brasil.

El entrenador aseguró que las cuatro últimas fechas con la selección a su mando, en las que no ha perdido, "no quiere decir absolutamente nada" sino solo que recuperaron terreno, pero que el reto es mantenerse en la pelea por clasificar.

