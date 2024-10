El DT de Uruguay, Marcelo Bielsa, negó que la polémica por las críticas de Luis Suárez en su contra esté pesando en el rendimiento del equipo, al evaluar el empate 0-0 con Ecuador en la décima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

La Celeste no pudo con la Tri en casa al finalizar la llave de octubre del clasificatorio sudamericano hacia el Mundial del 2026. Es el cuarto partido sin triunfo y sin goles para una selección que brillaba y generaba mucha ilusión.

La mala racha se da en medio de las turbulencias desatadas tras los recientes dichos de Suárez, quien el 3 de octubre, semanas después de retirarse de la selección a los 37 años, acusó a Bielsa de destrato hacia el plantel y de separar al equipo. Referentes de la Celeste admitieron luego problemas de convivencia.

"Yo no ignoro la situación, pero para mí eso, si usted me dice 'No lograron jugar bien producto de los episodios que tocó vivir', mi respuesta es no. Eso no influyó", afirmó Bielsa en rueda de prensa al ser consultado sobre el tema.

