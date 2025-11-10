Gonzalo Plata es nuevamente criticado por irse de fiesta

Gonzalo Plata ha sido nuevamente victima de las criticas de la afición del Flamengo tras ser visto en una discoteca en la madrugada de este lunes.

El video muestra a Gonzalo Plata en horas de la madrugada en una discoteca en Rio de Janeiro horas después del encuentro frente a Santos. La filtración de este video generó una ola de críticas dado a las recientes actuaciones del ecuatoriano con el equipo dirigido por Filipe Luis.

En esta temporada, el ecuatoriano ha recibido tres expulsiones. Dos en la Copa Libertadores y una en el Brasileirao.

El Fla ya ha analizado en sancionar al atacante debido a sus constantes indisciplinas. Plata no jugó en la victoria del Flamengo ante Santos este domingo tras recibir una tarjeta roja en la pasada jornada del Brasileirao ante Sao Paulo.