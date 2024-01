Galíndez se despidió de Aucas para fichar por el Huracán de Argentina

Hernán Galíndez ya se despidió de Aucas y Ecuador, para buscar una nueva aventura deportiva con el Huracán de Argentina.

"Este es mi país, me voy unos años seguramente, me daré la vuelta por acá. Espero poder retirarme acá el día de mañana y seguramente quedarme a vivir cuando ya no juegue más. Es un hasta luego, nada más", declaró el portero a Mach Deportes.

Lea: Ecuador jugará contra Italia en marzo pensando en la Copa América 2024

El portero nacionalizado buscaba hace al menos una temporada un nuevo desafío deportivo tras salir campeón nacional con el Papá, por lo que intentó salir.

"Ahora viajo y tengo que llegar (a Argentina), para hacer la revisión médica, y esperar que todo salga bien", cerró con una sonrisa Galíndez.

A sus 36 años, tendrá su quinta experiencia dentro de un club, luego de debutar en Rosario Central, resaltar por varios años en la Universidad Católica, para luego tener un breve paso por la Universidad de Chile y finalmente en Aucas donde salió campeón y pudo ser mundialista con Ecuador.