Matías Oyola: "Me apena lo que pasa en Barcelona (...) se habla de jueces que trabajan en la madrugada y no de lo deportivo"

Matías Oyola habló para Ecuavisa desde Argentina, pendiente con lo que ocurre con Barcelona SC, en medio de la polémica institucional con el Ministerio del Deporte y la inscripción de la directiva comandada por Antonio Álvarez.

El excandidato vicepresidencial con los amarillos, reconoció su malestar con el contexto político canario: "Me cuesta entender todo lo que pasa en la parte externa, siempre el tema elecciones es revoltoso, pero nunca como esta y desde adentro, la verdad es una locura".

"Me apena un poco todo lo que pasa en Barcelona (...) en los últimos meses hemos hablado de jueces que se ponen a trabajar en la madrugada y un Ministerio que no le tiene que hacer favores a nadie, cuando deberíamos hablar del tema deportivo", agregó el exvolante central.

Continuando, Oyola recordó que la base de un club son los socios: "Cuando decimos que el club es de los socios y no damos el ejemplo al no dejarlos votar y parte de nosotros mismos quiénes aspiramos a ser dirigentes. Increíblemente pasaron todas estas cosas, que todavía no me las creo y no son coincidencia".

En lo deportivo, Oyola comparó este momento cuando fue jugador para saber si esto podría afectar a la plantilla: "no creo que la parte política influya en los jugadores, me ha pasado a mi y lo he vivido desde adentro. Cuando eres jugador, te concentras en lo que tienes que hacer. Es imposible no saber tampoco, para bien o para mal, es cómo estás a la interna".

Para finalizar, Oyola insistió y dijo: "no me parece la forma en la que todo se ha dado... Como hincha espero que le vaya bien al club".