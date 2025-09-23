Fútbol Internacional
23 sep 2025 , 19:35

Franco Mastantuono marca su primer gol con el Real Madrid en triunfo sobre el Levante

El Real Madrid logró su sexta victoria consecutiva en LaLiga al vencer 1-4 al Levante, con destacadas actuaciones de Mbappé, Vinícius y el juvenil Franco Mastantuono, quien marcó su primer gol oficial con el club.

   
    Franco Mastantuono, celebrando su triunfo.( REAL MADRID )
El Real Madrid continúa con paso firme en LaLiga y este martes firmó su sexta victoria consecutiva al imponerse por 1-4 ante el Levante en el estadio Ciutat de València, en un partido donde brillaron Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y una de las jóvenes promesas del club: Franco Mastantuono, quien anotó su primer gol oficial con la camiseta blanca.

El encuentro comenzó con un Levante intenso y atrevido, que incluso rozó el gol en los primeros minutos. Sin embargo, la reacción del conjunto dirigido por Xabi Alonso no tardó en llegar, con Vinícius abriendo el marcador al minuto 28 con un disparo magistral de tres dedos que dejó sin opciones al arquero Mathew Ryan.

Poco después, llegó el momento histórico para Mastantuono. En el minuto 38, tras una asistencia precisa de Vinícius en un contragolpe, el joven argentino definió con clase, colocando el balón en la escuadra y celebrando su primer tanto como madridista en competición oficial. Un gol que no solo amplió la ventaja, sino que también ratifica el crecimiento y la confianza del juvenil dentro del plantel merengue.

El Levante logró descontar en el inicio del segundo tiempo gracias a un cabezazo de Etta Eyong, pero cualquier intento de remontada fue neutralizado rápidamente por Kylian Mbappé, quien sentenció el partido con un doblete: primero desde el punto penal con un sutil disparo a lo Panenka, y luego con una definición a placer tras asistencia de Arda Güler.

Con el partido controlado, Xabi Alonso dio descanso a varias de sus figuras, incluyendo al propio Mastantuono, quien se retiró ovacionado por la afición visitante.

