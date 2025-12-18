La final de la Copa Colombia terminó con más de 50 personas lesionadas en disturbios

<b>Más de 50 personas resultaron lesionadas en unos disturbios</b> ocurridos en el estadio Atanasio Girardot de Medellín al concluir anoche la final de la Copa Colombia, ganada por <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/atletico-nacional target=_blank>Atlético Nacional</a> a su <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/mario-pineida-muere-asesinato-fallece-trayectoria-barcelonasc-guayaquil-GD10578608 target=_blank></a> <b></b>