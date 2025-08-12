FIFA inicia un procedimiento contra el presidente de la federación de fútbol de Panamá

La FIFA inició un procedimiento contra el presidente de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), Manuel Arias, por supuestamente no acatar la sanción de seis meses impuesta por llamar gorda a una jugadora de la selección femenina.

"La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha iniciado un procedimiento contra Manuel Arias Corco, presidente de la Federación Panameña de Fútbol, quien había sido inhabilitado por el Órgano de Decisión de la Comisión de Ética de la FIFA para ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol durante seis meses", señala el comunicado de la entidad fechado la noche del pasado lunes y divulgado este martes.

El procedimiento, agrega, "está relacionado con un posible incumplimiento del artículo 21 del Código Disciplinario de la FIFA al supuestamente no respetar la decisión adoptada por el Órgano de Decisión de la Comisión de Ética de la FIFA".

El artículo 21, citado en la nota de FIFA, trata sobre la “Prohibición de acceso a estadios” y establece que “la prohibición de acceso a estadios priva a una persona del derecho a entrar en los recintos del estadio o estadios, según el caso".

En ese sentido, la Federación Panameña de Fútbol manifestó que recibió "una notificación de FIFA sobre una investigación al presidente Manuel Arias", y apuntó que como organismo rector del fútbol nacional "continúa trabajando en pro del desarrollo de este deporte y preparando los partidos de eliminatorias".

El pasado enero, el Comité de Ética de la FIFA notificó la sanción a Arias "por 6 meses hasta el 14 de julio del 2025, período en el que no podrá participar en actividades relacionadas al fútbol federado" por "el uso indebido del lenguaje" al llamar "gorda" a Marta Cox, una de las jugadoras más destacadas de la selección femenina de Panamá.

En concreto, Arias dijo que la mediocampista estaba "fuera de forma" y "gorda" después de que la jugadora de la selección se quejara de la falta de apoyo al fútbol femenino en el país, lo que provocó un gran revuelo obligando al presidente a disculparse.

Marta Cox es una de las jugadoras más populares de la selección de Panamá. Participó en el Mundial de Fútbol Femenino Australia-Nueva Zelanda de 2023 y está entre las convocadas por la seleccionador española Toña Is para el torneo mundialista de Brasil 2027. Actualmente, juega en el Fenerbahçe de Turquía tras pasar por el Xolos mexicano.

