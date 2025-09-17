Fernando Cornejo: "Este es el partido más importante que tenemos"

El volante de Liga de Quito, Fernando Cornejo, se refirió al duelo ante São Paulo, rival de los albos en los cuartos de final de la Copa Libertadores.

"Este es el partido más importante que tenemos. El grupo está completamente concentrado en esta llave, y este partido genera muchas emociones por todo lo que implica levantar un torneo de este tipo", afirmó el mediocampista chileno.

Cornejo también destacó la importancia de mantenerse en la élite del continente: "Es muy relevante mantener la ilusión de competir entre los mejores ocho y enfrentar a jugadores de muchísimo nivel".

"Estamos preparados para este tipo de partidos. Ya hemos enfrentado a varios equipos difíciles aquí en la altura, y debemos aprovechar esa experiencia para conseguir una buena ventaja", agregó.

El encuentro entre Liga de Quito y São Paulo se disputará este jueves a las 17:00 (hora de Ecuador) en el estadio Rodrigo Paz Delgado, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.